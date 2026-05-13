İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,419
  • EURO
    53,2167
  • ALTIN
    6864.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yasin Öztekin'den transfer iddialarına yalanlama
Spor

Yasin Öztekin'den transfer iddialarına yalanlama

TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor'a transfer olduğu yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen Yasin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu haberleri yalanladı.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
Yasin Öztekin'den transfer iddialarına yalanlama
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında TFF 3. Lig ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK forması giyen 39 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, yeni bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun, yeni sezon öncesinde kulüp ve şirket yönetimini İzmir Çoruhlu FK Başkanı Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı Uşakspor'a transfer olduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddia kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Yasin Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transfer haberlerini yalanladı. 39 yaşındaki oyuncu tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada ve bazı platformlarda Uşakspor ile anlaşma sağladığıma dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isterim ki ilgili kulüp ile herhangi bir resmi anlaşmam bulunmamaktadır. Tarafımdan onaylanmayan bu tür paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.