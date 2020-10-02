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Spor

Yasin Öztekin'den UEFA Avrupa Ligi paylaşımı

DG Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, UEFA Avrupa Ligi kurasının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Öztekin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

IHA02 Ekim 2020 Cuma 18:37 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 18:38
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UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları bugün çekildi. Tek temsilcimiz DG Sivasspor, I Grubu’nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.

Kırmızı beyazlı kulübün 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Yasin Öztekin de, UEFA Avrupa Ligi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öztekin, UEFA Avrupa kupası ve takım arkadaşlarının olduğu fotoğrafı paylaşarak, “UEFA Avrupa Liginde ülkemizi ve Sivasspor’umuzu en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” notunu yazdı.

Paylaşımı takım arkadaşı kaleci Mamadou Samassa’nın yanı sıra binlerce taraftar beğendi.

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