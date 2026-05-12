  • Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu
Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu

3. Lig ekiplerinden Uşakspor, 39 yaşındaki deneyimli futbolcu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 14:06
3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kulüp ve şirket yönetimini Bölgesel Amatör Lig'e düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da başkanlığını yapan Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı Uşakspor ilk transferini yaptı.

Uşak ekibi geçen sezon ikinci yarıda yine Ahmet Çoruhlu başkanlığındaki İzmir Çoruhlu FK'da forma giyen Türk futbolunun emektar yıldızlarından Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.

Ahmet Çoruhlu'nun 39 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla Uşak'a transferi için anlaşma sağladığı öğrenildi. Almanya'da Borussia Dortmund'ta kariyerine başlayan gurbetçi yıldız, Süper Lig'de yıllarca Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyerek şampiyonluk yaşamıştı.

Yasin Öztekin, geçen sezon 3'üncü Lig'de ilk yarıda Yalova FK, ikinci yarıda ise Çoruhlu FK'da 6'şar gol attı.

