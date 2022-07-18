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Spor

Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu

Göztepe, serbest statüde bulunan eski futbolcusu Yasin Öztekin ile anlaşma sağladı.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
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2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de kadro yapılanması sürüyor. Kulübü devir almak için işlemleri başlatan Sports Republic şirketinin yürüttüğü transfer çalışmaları çerçevesinde şu ana kadar Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener kadroya katılmıştı. İzmir temsilcisi, son olarak Samsunspor forması giyen ve serbest statüde bulunan eski oyuncusu Yasin Öztekin için de geçtiğimiz hafta girişimlere başlamıştı. 35 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki günlerde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.

Yasin Öztekin, daha önce 2018-2019 sezonunda ve 2019-2020 sezonun yarısında Göztepe'de oynamıştı. Sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu, söz konusu maçlarda 10 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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