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Spor

Yasin Pehlivan Manisa FK'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Çaykur Rizespor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'ı transfer etti.

IHA10 Ocak 2022 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:48
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Manisa Futbol Kulübü, Rizespor'dan orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Yasin Pehlivan, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kolay bir süreç olmadı. Manisa Futbol Kulübü'nde olmaktan dolayı çok mutluyum. Manisa Futbol Kulübü forması için elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye hazırım" dedi.

Yasin Pehlivan'ın takıma güç katacağını ifade eden Başkan Vekili Engin Anlı ise, "Ara transfer dönemi başladı. Biz de Manisa Futbol Kulübü olarak ilk takviyemizi yaptık. Yasin Pehlivan gibi Türkiye'de uzun yıllar forma giymiş çok deneyimli bir ismi kadromuza kattık. Tecrübesiyle ligin ikinci yarısında takımımıza çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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