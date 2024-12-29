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Spor

Yasin Uzunoğlu, Muğlaspor'a imzayı attı

TFF 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor, 22 yaşındaki golcü Yasin Uzunoğlu ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

DHA29 Aralık 2024 Pazar 13:30 - Güncelleme:
Yasin Uzunoğlu, Muğlaspor'a imzayı attı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor'un 1'inci Grup temsilcisi Bornova 1877'den renklerine bağladığı 22 yaşındaki golcü Yasin Uzunoğlu resmi sözleşmeyi imzaladı. Yasin Uzunoğlu için kulüp tesislerinde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Asbaşkan Semih Soykan ve Basın Sözcüsü Barış Yayman'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Fethiyespor'da profesyonel olan 1.86 boyundaki genç futbolcu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Ağrı 1970, Darıca Gençlerbirliği ve son olarak Bornova 1877 formalarını giydi. Yasin, ligin ilk devresinde 11 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. Muğlaspor gibi köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Yasin, "Burada en iyi şekilde performans göstererek kulübümüzün şampiyonluk hedefine katkı sunmak istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

  • Yasin Uzunoğlu
  • muğlaspor
  • sözleşme

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