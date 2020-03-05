Yasin'den Galatasaray'a gözdağı!

05 Mart 2020 Perşembe 19:20 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 19:20

Sivasspor'un devre arası transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu, herkesin takımın başarısı için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten mutlu olduğunu dile getiren Yasin, Sivasspor'un bu sezonki başarısının taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun dikkatini çektiğini ifade etti.

ŞAMPİYONLUĞA TALİBİZ

Sivas ekibinin şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Yasin, "Çekici bir lig, aynı puanda olan 3 takım var. Biz sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Hepsine başarılar diliyorum ama en iyi olan kupayı kaldırsın, biz de buna talibiz." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin maç maç bakarak ilerlediğini aktaran Yasin, "Ona göre çalışıyoruz, ona göre hareket ediyoruz. Tek tek maçlara çıkıp her maçı final maçı gibi görüp inşallah sezon sonu güzel şeyler elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ

Sivasspor'un ligin 25. haftasında sahasında Galatasaray'a karşı zorlu bir mücadele vereceğini ve eski takımına karşı oynayacağını söyleyen Yasin, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ı burada görmek benim için sevindirici çünkü orada 4 yılım geçti. 6 kupa kazandım, çok güzel anılarım var. Ama şu anda Sivasspor'dayım o yüzden sadece Sivasspor'a konsantre oluyorum. İyi sonuç almak istiyoruz, iyi de hazırlanıyoruz. Sonuçta gerçekten şampiyon olmak istiyorsan böyle maçları kazanmak gerekiyor. Biz de ona göre çalışıp ona göre hareket ediyoruz. İnşallah seyircimizle beraber o gün, 90 dakikada en iyi şekilde konsantre olup 3 puanı almak istiyoruz."



