12 Temmuz 2020 Pazar 16:07 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 16:07

Fenerbahçe'nin sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı sonrasında ise 600 bin Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderdiği Yasir Subaşı için Emre Belözoğlu devrede.



Kanarya, Yasir Subaşı'nın bu sezon sonunda geçerli olan sözleşmesindeki 3,5 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanacak. Yasir sezon öncesinde Kayseri ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

YASİR SUBAŞI KİMDİR?



1 Ocak 1996 Sakarya doğumlu. Tam adı Karahan Yasir Subaşı. 23 yaşındaki Yasir 180 cm boyunda. Sol bek ve sol ön mevkinde oynuyor. Daha önce Sakaryaspor (Alt yapı), Fenerbahçe U16, Fenerbahçe U17, Fenerbahçe U19, Anadolu Üsküdar (Kiralık), Fenerbahçe U21, Sakaryaspor (Kiralık), Ümraniyespor, Kayserispor takımlarında oynadı.

18 MAÇ OYNADI



Bu sezon Kayserispor forması ile Süper Lig'de 18 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti. Yasir 1640 dakika oyunda kaldı.

Ajansspor