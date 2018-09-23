Yassine Benzia: İlk golümü Beşiktaş'a atacağım

Fenerbahçe’nin derbideki en önemli kozlarının başında Yassine Benzia gelecek. İlk olarak Sarı- Lacivertli formayı Süper Lig’deki Konyaspor karşılaşmasında giyen Benzia, deplasmanda alınan 1-0’lık galibiyette golü atan Eljif Elmas’a asisti yapan isim olmuştu. İlk maçı olmasına rağmen oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Cezayirli futbolcu, sonrasında ise Dinamo Zagreb karşısında sahne aldı. Zagreb’de etkili olamayan 24 yaşındaki atak orta saha oyuncusu gözünü, Kadıköy’de taraftarları önünde ilk kez sahaya çıkacağı Beşiktaş derbisine çevirdi. Tecrübeli futbolcu, “Büyük maçları çok seviyorum. Konya karşısında ilk asistimi yaptım ve derbide de ilk golümü atacağım. Bu maçta çok farklı bir atmosfer olacak ve taraftarımız önünde kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz” dedi.

‘Kazanmak zorundayız’

Derbide ilk 11’de oynaması beklenen Aatif Chahechouhe, Beşiktaş karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Şanssız bir sezon başlangıcı geçirdiklerini ifade eden Aatif, “Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Dinamo Zagreb karşısında kötü bir performans ortaya koyduk. Derbinin çok farklı olacağını düşünüyorum. Taraftarımızın desteğiyle tek isteğimiz iyi bir futbol ve 3 puan” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)