  • Yaya Toure, Okan Buruk ile bir araya geldi
Spor

Yaya Toure, Okan Buruk ile bir araya geldi

Yaya Toure, Galatasaray tesislerini ziyaret ederek Okan Buruk ve teknik ekiple bir araya geldi.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 21:02 - Güncelleme:
Futbolculuk kariyerinde Barcelona ve Manchester City formalarını giyen Yaya Toure, Galatasaray'ı ziyaret etti.

Toure, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyet ile bir araya geldi.

Fildişili eski yıldız, "Okan Buruk ve Galatasaray'ın teknik ekibiyle sohbet etmek ve antrenörlük yaklaşımlarını dinlemek harika bir deneyimdi. Kulübün sıcak misafirperverliği için çok teşekkürler!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Futbolculuk sonrası antrenörlüğe adım atan Toure, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Galatasaraylı taraftarlar, Toure'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara büyük ilgi gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Market ortasında acımasızca darp etti: Bakanlık özel gereksinimli çocuk için devreye girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
