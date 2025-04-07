Yedek kulübesinde kavga çıktı! İspanyol ekibinden açıklama geldi

Real Valladolid, La Liga'nın 30. haftasında konuk ettiği Getafe'ye 4-0 yenildi.

Mücadelenin 67. dakikasında Valladolid yedek kulübesinde yaşananlar ise maça damga vurdu.

Valladolid yedek kulübesinde Luis Perez, Juanmi Latasa'ya saldırmaya çalıştı.

Takım arkadaşı tarafından tutulan futbolcu güçlükle kontrol altına alındı. Taraftarları oldukça şaşırtan anlar anbean yayına da yansıdı.

Perez daha sonra kulübedeki yerinden kalkarak sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

Real Valladolid resmi sitesinden yaptığı açıklamayla iki oyuncuya disiplin yönetmeliğinin uygulanacağını duyurdu.

Açıklama şöyle;

"Real Valladolid, bugün Getafe CF ile oynanan maç sırasında yedek kulübesinde oyuncular Luis Pérez ve Juan Miguel Latasa arasında meydana gelen olayı şiddetle kınadığını ifade etmek ister. Oyuncularımızın verdiği görüntüden derin üzüntü duyuyoruz. Sportif durumun hepimizi sürüklediği hayal kırıklığı, asla bölünmeye ve çatışmaya değil, daha fazla bağlılığa, daha iyi bir tutuma ve daha iyi bir performansa dönüştürülmelidir. Bu nedenle, kulübün imajını korumak, takım arkadaşlarımıza ve özellikle de taraftarlarımıza saygı göstermek adına Real Valladolid her iki oyuncuya da Genel Disiplin Yönetmeliğini uygulayacaktır."

Real Valladolid, La Liga'da 16 puanla son sırada yer alıyor.