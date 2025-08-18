Altay Bayındır, Andre Onana'nın yokluğunda Manchester United kalesini devraldı. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal'i konuk ederken, Manchester United kalesini Altay Bayındır korudu.

ALTAY BAYINDIR'A AĞIR ELEŞTİRİLER

Müsabaka Arsenal'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, Altay Bayındır'ın kornerden gelen topu ağlarında görmesi İngiliz basınında geniş yankı buldu. Birçok futbol yorumcusu ve taraftarlar, milli kaleciye ağır eleştiriler yöneltti.

Takımın eski stoperlerinden Jaap Stam pozisyonla ilgili "Bu kesinlikle bir faul ama kaleciye değil. Açık bir şekilde Mason Mount'a faul yapılıyor" dedi.

ROY KEANE'DEN ALTAY BAYINDIR İÇİN SERT YORUM

Manchester United'ın efsane kaptanlarından Roy Keane ise Altay Bayındır için son derece sert ifadeler kullandı.

Milli kaleciyi taraftarların önüne atan Keane, "Manchester United'ın kalecisine taraftar sert tepki göstermeli. Oyun içerisinde zayıf, rakiplerine karşı yumuşak ve pasif kalıyor" şeklinde konuştu.

Garry Neville ise Altay Bayındır'ın Manchester United'a zarar vermeye devam edeceğini ve kalecinin daha güçlü olması gerektiğini belirtti.