İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8928
  • EURO
    47,7775
  • ALTIN
    4401.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yediği gol Altay Bayındır'a pahalıya patladı! Manchester United efsanesi ateş püskürdü
Spor

Yediği gol Altay Bayındır'a pahalıya patladı! Manchester United efsanesi ateş püskürdü

Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United sahasında Arsenal'i konuk etti. Maç 1-0'lik Arsenal galibiyeti ile sonuçlandı. Maçta Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır'ın yediği gol gündem oldu. İngiliz kulübünün efsane ismi Altay Bayındır'a ateş püskürdü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Yediği gol Altay Bayındır'a pahalıya patladı! Manchester United efsanesi ateş püskürdü
ABONE OL

Altay Bayındır, Andre Onana'nın yokluğunda Manchester United kalesini devraldı. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal'i konuk ederken, Manchester United kalesini Altay Bayındır korudu.

ALTAY BAYINDIR'A AĞIR ELEŞTİRİLER

Müsabaka Arsenal'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, Altay Bayındır'ın kornerden gelen topu ağlarında görmesi İngiliz basınında geniş yankı buldu. Birçok futbol yorumcusu ve taraftarlar, milli kaleciye ağır eleştiriler yöneltti.

Takımın eski stoperlerinden Jaap Stam pozisyonla ilgili "Bu kesinlikle bir faul ama kaleciye değil. Açık bir şekilde Mason Mount'a faul yapılıyor" dedi.

ROY KEANE'DEN ALTAY BAYINDIR İÇİN SERT YORUM

Manchester United'ın efsane kaptanlarından Roy Keane ise Altay Bayındır için son derece sert ifadeler kullandı.

Milli kaleciyi taraftarların önüne atan Keane, "Manchester United'ın kalecisine taraftar sert tepki göstermeli. Oyun içerisinde zayıf, rakiplerine karşı yumuşak ve pasif kalıyor" şeklinde konuştu.

Garry Neville ise Altay Bayındır'ın Manchester United'a zarar vermeye devam edeceğini ve kalecinin daha güçlü olması gerektiğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.