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Spor

Yediği gol pahalıya mal oldu! Fernando Muslera'dan ''Geç kaldım'' itirafı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın eski kaleci Fernando Muslera, Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından müsabaka esnasında yaptığı hata hakkında konuştu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
Yediği gol pahalıya mal oldu! Fernando Muslera'dan ''Geç kaldım'' itirafı
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kalırken, Güney Amerika temsilcisinin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı hata karşılaşmaya damgasını vurdu.

Uruguay Milli Takımı'nın file bekçisi, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın ardından müsabakayı değerlendirdi.

Suudi Arabistan'ın ardından Yeşil Burun Adaları'na karşı da berabere kalmanın üzüntüsünü yaşayan Muslera, "Ne yazık ki, çok çalıştığımız bir maçı berabere bitirdik. Tıpkı önceki maçın ikinci yarısında olduğu gibi baskı yapmaya, denemeye devam ettik, fırsatlar yarattık ama iki zor pozisyonun beraberliğe yol açması üzücü. Ama oynanacak bir maç daha var, her şey bize bağlı ve en önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

MUSLERA'DAN "GEÇ KALDIM" İTİRAFI

40 yaşındaki eldiven, savunma hatalarının kendilerine pahalıya mal olduğunu belirtti ve frikikten gelen ilk gole barajın açılmasının, ikinci gole ise kendisinin topa geç çıkışının neden olduğunu savundu ve şöyle konuştu:

"Bunlar futbolda yaşanan durumlar. İlk golde baraj açıldı ve bu da bana bir saniyelik tepki süresi kaybettirdi. İkinci golde ise kötü bir uzaklaştırma oldu, ben de kapatmaya çalıştım, geç kaldım, açısını daraltmaya çalıştım ki kötü bir kontrol yapsın ya da her neyse, ama rakibin de becerisi vardı."

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