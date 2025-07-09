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  • Yediği gol sonrası hakeme isyan etti! Fernando Muslera'dan kötü başlangıç
Spor

Yediği gol sonrası hakeme isyan etti! Fernando Muslera'dan kötü başlangıç

14 yıllık Galatasaray macerasının ardından Arjantin ekibi Estudiantes takımına transfer olan Fernando Muslera ilk maçında sahadan üzgün ayrıldı. Yeni takımı ile Arjantin Süper Kupa finaline çıkan Muslera ilk maçında kaybetti. Yoğun sis nedeniyle görüş alanı etkilenen Fernando Muslera kupayı Vélez Sarsfield'e kaptırdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
Yediği gol sonrası hakeme isyan etti! Fernando Muslera'dan kötü başlangıç
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Galatasaray'daki 14 yılın ardından sarı-kırmızılılara veda eden Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes'in yeni kalecisi olmuştu. Tecrübeli file bekçisi Velez Sarsfield karşısında ilk maçına çıktı.

İLK MAÇ SÜPER KUPA

Uruguaylı file bekçisi, Estudiantes formasıyla ilk resmi maçına Arjantin Süper Kupa finalinde çıktı. Estudiantes, yoğun sis altında oynanan finalde Vélez Sarsfield'e 2-0 mağlup oldu.

HAKEME İSYAN ETTİ

Fernando Muslera, yediği golden sonra sisi işaret ederek hakeme şikayette bulundu. Uruguaylı eldiven sisin görüş alanını etkilediğini belirtti.

KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Yoğun sisin etkisiyle adeta göz gözü görmeyen karşılaşmadaki performansı tartışma konusu olan Fernando Muslera, sahanın en düşük puan alan isimlerden oldu.

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