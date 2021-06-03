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Spor

Yekta Kurtuluş Altay'a veda etti

Süper Lig'e yükselen Altay'da geçen sezon bitime 2 hafta kala kadro dışı kalan Yekta Kurtuluş, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdı.

DHA03 Haziran 2021 Perşembe 14:01 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 14:01
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Teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından kadrodan elenen tecrübeli orta saha oyuncusunun takım arkadaşları ve kulüp personeliyle helalleşerek vedalaştığı öğrenildi. TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan kupaya uzanan İzmir ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Yekta, görev aldığı 14 maçta sadece 2 kez ilk 11'de şans bulurken, skora katkı sağlayamadı.

Kariyerinde 2 kez A Milli Takım formasını terleten, Galatasaray'da oynadığı dönemde 3 kez Süper Lig, 2 kez Süper Kupa, 1 kez de Türkiye Kupası'nı kaldıran 35 yaşındaki Yekta, doğup büyüdüğü İzmir'de en kötü sezonlarından birini geçirdi. Tecrübeli kramponun futbola devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Altay'da sözleşmesi sona eren Yekta gibi kadro dışı kalan İlhan Depe, Lokman Gör ve Gençer Cansev'in durumları belirsizliğini koruyor. Kiralık oynayan ve kadro dışı kalan Harun ve Abdullah ise kulüplerine döndü.

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