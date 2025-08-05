Yekta Sönmez Balıkesirspor'da

Balıkesirspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'da kiralık olarak forma giyen Pendikspor'lu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılana açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'da kiralık olarak forma giyen Pendikspor'lu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Yekta ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

Öte yandan Balıkesirspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar Teknik Direktör Cem Kavcak eşliğinde devam ediyor. Balıkesir temsilcisinde oyuncular, hız ve laktat testinden geçti. 2 gruba ayrılan oyunculara teknik ekibin yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Erdemir ve ekibi tarafından dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı. Test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda oyunculara uygulanacak antrenman programları belirlenecek.