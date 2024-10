Yelkenler heyecan ve eğlence için açılıyor! Yılın The Bodrum Cup zamanı başlıyor

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup'ın programı ve yarış detayları, önceki gün Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan Yarış Merkezi'nde açıklandı. Heyecan dolu yarışlar, özel etkinlikler ve coşku dolu konserlerle 21-26 Ekim'de düzenlenecek The Bodrum Cup'ta 200'e yakın tekne, 2 binden fazla denizci su üstünde olacak. Ayrıca Yarış Merkezi'nde hafta boyunca Bodrumlular ve katılımcılar için eğitim, sağlık, kültür-sanat, ekonomi ve çevre odaklı pek çok etkinlik düzenlenecek. Genç sporcularla söyleşiler, denizlerde iz bırakan büyük kayıpların anılması gibi özel programlar da gerçekleştirilecek.

"HER YIL DAHA DA BÜYÜYORUZ"

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum ve Gökova koylarında düzenlenecek organizasyonun Bodrum'un en değerli etkinliklerinden biri haline geldiğini belirterek. "The Bodrum Cup aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve Akdeniz'in en önemli organizasyon ve marşı olmayı başardı. Bodrumlu kaptanlar, tekne ustaları ve denizciler olarak tam 36 yıldırı aksatmadan her yol daha da büyüterek geliştirdiğimiz organizasyon mavi yolculuk, yat turizmi, Bodrum tekneleri ve ülkemizin tanıtımında önemli bir yere sahip hale geldi. Bundan gurur duyuyoruz' diye konuştu.

"BEN DE HEYECANLIYIM"

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise, "Tam 36 yıldır üzerine koya koya bugüne getirdiğimiz organizasyon Türkiye ve Akdeniz'de çok önemli bir yere geldi. Sadece Bodrum'un değil ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli bir organizasyon. Bodrum olarak Türkiye'de denizcilik dünyasında gurur duyduğumuz bir organizasyon haline gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben de heyecanlıyım. 36 yıl, dile kolay ama insan ister istemez heyecanlanıyor. Her sene daha üste koyarak giden Bodrum Cup bana büyük gurur veriyor" dedi.