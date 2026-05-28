  • Yeni açıklama geldi! Paolo Maldini'den Hakan Safi sözleri
Yeni açıklama geldi! Paolo Maldini'den Hakan Safi sözleri

İtalyan futbol adamı Paolo Maldini önceki gün Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile İstanbul'da bir araya geldi. Paolo Maldini, Fenerbahçe ve Hakan Safi hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 11:17
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

Hakan Safi, önceki gün Paolo Maldini'yle İstanbul'da bir araya gelmişti. İtalyan futbol adamından Fenerbahçe ve Hakan Safi'yle ilgili yeni bir açıklama geldi.

MALDINI'DEN YANIT

İtalya'da Sky'ın bir etkinliğine katılan Maldini, Hakan Safi'yle ve Fenerbahçe'yle ilgili soruya yanıt verdi. Maldini açıklamasında, "O benim arkadaşım ve başkan adaylarından biri, kazanırsa neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

MALDINI'NIN DAHA ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

Maldini, Hakan Safi'yle İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer vermişti, "İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim."

MILAN'DA GÖREV ALDI

Futbolu bıraktıktan sonra Paolo Maldini, Milan'da gelişi direktörü ve teknik heyet sorumlu olarak görev aldı. Maldini, 2023'te kulüpten ayrılmıştı.

