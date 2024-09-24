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Spor

Yeni Adana Stadyumu'nun zemini içler acısı halde

Yeni Adana Stadyumu'nun zemini içler acısı hale gelirken zeminden hem futbolcular hem de teknik direktörler dert yanıyor.

IHA24 Eylül 2024 Salı 10:24 - Güncelleme:
Yeni Adana Stadyumu'nun zemini içler acısı halde
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Adana'da yapımı 2021 yılında tamamlanan ve hizmete açılan 33 bin kişi kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nun zemin sorunu ilk açıldığı günden bu yana devam ediyor. Adanaspor ve Adana Demirspor'a ev sahipliği yapan stadın hibrit çim zemini, her hafta oynanan maçlar nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor.

FUTBOLCULAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER DERT YANIYOR

Geçtiğimiz sene zemin iyileştirmesi için 15 gün kullanım dışı bırakılan stadyumun zemini bir türlü iyileşmedi. İstenilen güneş ışığını alamayan zemine cihazlarla ışık veriliyor. Ancak bu, zeminin düzelmesini sağlamıyor. Ayrıca neredeyse her maç sonu futbolcular ve teknik direktörler zeminin kötülüğünden dert yanıyor.

IŞIK SORUNU DA GÜNDEMDE

Yeni Adana Stadyumu'nda zemin sorununun yanı sıra ışık sorunu da gündemde. Köşe gönderilerinde ışıklandırmanın az olması nedeniyle de foto muhabirleri de sorun yaşadıklarını belirtiyor.

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