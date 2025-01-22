İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6531
  • EURO
    37,2876
  • ALTIN
    3165.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni adresi belli oldu! İsmail Kartal'ın kariyerinde bir ilk
Spor

Yeni adresi belli oldu! İsmail Kartal'ın kariyerinde bir ilk

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaştı. Kariyerinde ilk kez yurt dılında bir takım çalıştıracak olan başarılı çalıştırıcının maaşı da belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Yeni adresi belli oldu! İsmail Kartal'ın kariyerinde bir ilk
ABONE OL

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

İran kaynaklı haberlere göre Persepolis, İsmail Kartal ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Persepolis Başkanı Reza Darvish'in, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldiği haber detayında yer aldı.

Öte yandan İsmail Kartal'ın İran ekibinden alacağı maaşa da değinildi.

Buna göre Persepolis, tecrübeli teknik adama 1.5 yıl için 2.2 milyon dolar ödeyecek.

KARİYERİNDE BİR İLK

Böylece İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takım çalıştırmış olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.