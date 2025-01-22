Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

İran kaynaklı haberlere göre Persepolis, İsmail Kartal ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Persepolis Başkanı Reza Darvish'in, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldiği haber detayında yer aldı.

Öte yandan İsmail Kartal'ın İran ekibinden alacağı maaşa da değinildi.

Buna göre Persepolis, tecrübeli teknik adama 1.5 yıl için 2.2 milyon dolar ödeyecek.

KARİYERİNDE BİR İLK

Böylece İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takım çalıştırmış olacak.