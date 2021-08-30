30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:37 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:46

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e geri dönmüştü. Almanya Bundesliga'dan bir alt lige düşen Schalke ekonomik kriz geçirirken Ozan Kabak ile yollarını ayırmaya karar vermişti. Bir çok kulüp ile görüşme gerçekleştiren Alman ekibi Ozan'ı Premier Lig ekiplerinden Norwich City'ye gönderdi. Norwich City'nin resmi olarak açıkladı Ozan Kabak yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek.

OZAN KABAK 15 NUMARALI FORMAYI GİYECEK



21 yaşındaki milli savunmacı Ozan Kabak, Norwich City'de bir sezon kiralık olarak forma giyecek. Ozan Kanaryalarda 15 numaralı formayı terletecek.

2020/21 sezonunun ikinci yarısında genç savunmacı Liverpool formasıyla kiralık olarak Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 maça çıktı.

Türkiye Milli Takımı'yla 12 maça çıkan Ozan Kabak UEFA Euro 2020 turnuvasında kadroda yer alıyordu.

OZAN KABAK: ÇOK MUTLUYUM



Norwich City'nin resmi internet sitesine konuşan Ozan Kabak duygularını şu şekilde ifade etti:

"Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Hayranların önünde oynamayı ve puan kazanmayı dört gözle bekliyorum.

"Baş koçla konuştum ve projesinden ve bana söylediklerinden gerçekten çok etkilendim. Ona ve projesine inanıyorum.

"Geçen yıl Premier Lig'de oynadım ve bundan gerçekten keyif aldım. Bu yüzden tekrar oynamak istiyorum ve bu yüzden buradayım. Premier Lig'de oynamak ve takıma bir şeyler vermek istiyorum.

"Bu formayla taraftarların önünde oynamayı dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek için biraz kazanmak ve puan almak için çok çalışacağız."