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Spor

Yeni adresi belli oldu! Serdar Dursun Alanyaspor yolcusu

Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Serdar Dursun ile ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli golcünün Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunduğu ve prensipte Akdeniz ekibiyle anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar....

23 Temmuz 2024 Salı 17:18 - Güncelleme:
Yeni adresi belli oldu! Serdar Dursun Alanyaspor yolcusu
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Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi biten Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu...

Sarı-Lacivertliler'in kontrat uzatma teklifini düşük bulduğu için geri çeviren Serdar Dursun'a Anadolu'dan çok sayıda talip vardı. Golcü oyuncuya son olarak Alanyaspor talip olmuştu.

Önceki gün Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunan deneyimli forvetin prensipte Akdeniz ekibiyle söz kestiği öğrenildi.

Serdar'ın kısa sürede Topuk Yaylası kampına katılması bekleniyor.

PERFORMANSI

2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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