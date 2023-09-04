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Spor

Yeni adresi herkesi şaşırttı! Ramos 18 yıl aradan sonra Sevilla'da

Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde bulunan 37 yaşındaki deneyimli yıldız Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla ile anlaşma sağladı. Başarılı savunmacının yıllık 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacağı belirtildi. İşte detaylar...

4 Eylül 2023 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
Yeni adresi herkesi şaşırttı! Ramos 18 yıl aradan sonra Sevilla'da
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Uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardı.

MAAŞI 1 MİLYON EURO CİVARI

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacak.

GALATASARAY'DAN 11 MİLYON EURO

Haberde; Türkiye'den Galatasaray'ın Ramos'a yıllık brüt 11 milyon euro maaş teklif ettiği, Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın da 37 yaşındaki oyuncuya yine brüt olarak yıllık 20 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İki takımın da yüksek maaşlı teklifine rağmen Ramos'un eski kulübü Sevilla'ya dönme kararı aldığı yazıldı.

"BABAM İÇİN GELDİM"

Sevilla ile sözleşme imzalamak için şehre iniş yapan yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim." dedi.

Kariyeri boyunca 778 resmi kulüp maçına çıkan Sergio Ramos, bu maçlarda 110 gol 41 asisti bulunuyor.

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