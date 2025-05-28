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Spor

Yeni adresi netleşiyor! Edin Dzeko'ya sürpriz talip

Edin Dzeko sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Bosnalı golcünün Serie A'ya geri döneceğini öne sürdü. İşte detaylar...

Haber Merkezi28 Mayıs 2025 Çarşamba 21:52 - Güncelleme:
Yeni adresi netleşiyor! Edin Dzeko'ya sürpriz talip
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Fiorentina, önümüzdeki sezon kadrosuna tecrübeli bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda adı geçen ilk isimlerden biri ise Fenerbahçe forması giyen Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko oldu.

İtalyan basınında yer alan ve Ternana News kaynaklı haberlere göre, Fiorentina'nın Dzeko'yu özellikle Moise Kean'in yedeği ve kadroda denge unsuru olarak düşündüğü iddia edildi.

Fiorentina yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri, Avrupa kupaları ve Serie A'da istikrarlı bir sezon geçirmek olacak. Bu amaçla kadroya tecrübe kazandırmak isteyen teknik ekip, Edin Dzeko gibi Avrupa futbolunda yıllarca üst düzey oynamış bir ismin, önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.

39 yaşındaki golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performansla hala üst düzeyde katkı verebileceğini kanıtladı. Sarı-lacivertli forma altında 53 resmi maça çıkan Dzeko, 21 gol ve 8 asistle takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.

Edin Dzeko 2023 yazında Inter'den bedelsiz olarak Fenerbahçe kadrosuna dahil olmuştu.

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