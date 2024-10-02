İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2253
  • EURO
    37,8808
  • ALTIN
    2924.65
  • BIST100
    9174.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni adresini duyurdular! Fatih Terim için sürpriz iddia
Spor

Yeni adresini duyurdular! Fatih Terim için sürpriz iddia

Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmamış olan Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Azerbaycan basınında çıkan habere deneyimli teknik adama Neftçi Bakü kulübü talip oldu. İşte detaylar...

2 Ekim 2024 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Yeni adresini duyurdular! Fatih Terim için sürpriz iddia
ABONE OL

Türk futbol tarihinin "İmparator" lakablı teknik direktörü Fatih Terim'e Azerbaycanın Neftçi Bakü takımı talip oldu.

Azerbaycan'ın en çok okunan spor haber sitesi Sportinfo.az'ın haberine göre; Neftçi Bakü, kötü gidişatı göreve Fatih Terim'i getirerek durdurmak istiyor.

Neftçi Bakü'nün Fatih Terim ile temas kuracağı, yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

"NEFTÇİ YÖNETİMİ TERİM'İ ÇOK İSTİYOR"

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." yorumunu yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.