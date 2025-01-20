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Spor

Yeni adresini duyurdular! İsmail Kartal imzayı atıyor

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal'ın, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladığı ve Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için kısa zamanda Türkiye'ye gelecekleri iddia edildi.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
Yeni adresini duyurdular! İsmail Kartal imzayı atıyor
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Son olarak Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, sarı-lacivertliler sonrası birçok takımdan teklif alırken, 63 yaşındaki teknik direktörün yeni adresi belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon, İsmail Kartal'ın kapısını çalmıştı. Al-Taawon sonrası Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da İsmail Kartal'a teklif götürdü ancak deneyimli çalıştırıcı bu teklifi reddetmişti.

İsmail Kartal'a resmi teklif ileten son takım ise Persepolis olmuştu.

İran basınında yer alan habere göre İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladı.

Haberde, Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için kısa zamanda Türkiye'ye gelecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

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