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Spor

Yeni arayışlar başladı! Beşiktaş'ta Solskjaer'in bileti kesiliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallanıyor. Fransız basınında yer alan haberde, siyah beyazlıların Solskjaer'in yerine arayışlara başladığı aktarıldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi27 Temmuz 2025 Pazar 19:02 - Güncelleme:
Yeni arayışlar başladı! Beşiktaş'ta Solskjaer'in bileti kesiliyor
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Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği ile dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

RMC Sport'un aktardığı haberde, Norveçli teknik adamın alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılabileceği belirtildi

ALTERNATİF İSİMLER DEĞERLENDİRİLİYOR

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada Shaktar'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet nedeniyle yönetimin radarına girdi. Siyah-beyazlı kulübün, tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması ihtimaline karşı alternatif isimleri değerlendirmeye başladığı ifade edildi.

YÖNETİMİN KARARI BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetiminin, kısa süre içinde net bir karar vermesi ve teknik heyet konusunda somut adımlar atması bekleniyor.

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