Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Orta saha hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı. Arda Güler'in Real Madrid ile anlaşmasıyla birlikte orta sahada oluşan boşluğu doldurmak isteyen sarı lacivertliler Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yi listesine aldı.



10 MİLYON EURO TEKLİF

Kurmaylar, oyuncunun kulübü olan Dinamo Moskova'ya 10 milyon euroluk bonservis teklifi yapmayı düşünüyor.

Yönetim oyuncuya ise 4 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunacak. Fenerbahçe, Polonyalı oyuncuyu Arda Güler'in yerine takviye etmek istiyor. 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Hollanda'nın Feyenoord ekibinde kiralık olarak forma giymişti. Feyenoord, futbolcuyu tekrar kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Szymanski, Avrupa kupalarında forma giymek istiyor.

Polonyalı oyuncu Rus ekibi Dinamo Moskova'ya geri döndü.

HOLLANDA'DA ŞAMPİYON OLDU

Szymanski, milli oyuncumuz Orkun Kökçü ile birlikte Hollanda'da Feyenoord formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord, formasıyla 40 maçta görev aldı. 10 gol 8 performans sergileyen yıldız oyuncu şampiyonlukta önemli bir katkı sağladı.