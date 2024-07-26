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Spor

Yeni ayrılık yolda! Galatasaray'da sıradaki isim Sergio Oliveira

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un kamp perfo0rmansından memnun kalmadığı Sergio Oliveira için gelecek teklifler bekleniyor. İşte detaylar...

26 Temmuz 2024 Cuma 09:46 - Güncelleme:
Yeni ayrılık yolda! Galatasaray'da sıradaki isim Sergio Oliveira
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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un Avusturya'daki ilk kampta geçer not vermediği iki isimden biri olan Tete ile yollarını ayırdı.

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer oldu. Galatasaray, Tete'nin ardından Sergio Oliveira ile de yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılı, Okan Buruk'un geçer not vermediği diğer isim olan Portekizli futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor.

Oliveira'nın adı daha önce Süper Lig'den Eyüpspor ve Portekiz'den Braga ile anılmıştı.

Galatasaray'a 2022 yazında imza atan 32 yaşındaki Oliveira'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da 58 maçta süre bulan Oliveira, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

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