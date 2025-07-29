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Spor

Yeni başkan belli oldu! Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan dönemi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 17:14 - Güncelleme:
Yeni başkan belli oldu! Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan dönemi
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan seçimli genel kurulunda başkanlık görevine Ertuğrul Doğan seçildi. Doğan, görevi Ali Koç'tan devraldı.

Ali Koç, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrıldı. Koç, 3 yıl 36 gün boyunca başkanlık yaparak İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım'ın ardından Kulüpler Birliği'nde en uzun süre görev yapan üçüncü isim oldu.

ALİ KOÇ: "HAYIRLI OLSUN"

Görevi devrettiği Ertuğrul Doğan'a başarılar dileyen Ali Koç, "Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi ve aynı zamanda İstanbul'da da vakit geçirmesi, Kulüpler Birliği adına önemli bir avantaj. Ertuğrul Başkan'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, önümüzdeki 2 yıl boyunca Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık görevini yürütecek.

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