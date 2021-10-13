Star.com.tr 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:41

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Kazakistan'ı 1-0 mağlup eden Ümit Milli Takım'da, Tiago Çukur oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti.

Bonservisi Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Premier Lig takımı Watford'da bulunan Tiago, İngiltere 1. Lig (3. Lig seviyesi) ekibi Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giyiyor.

HOCASI RICHIE WELLENS, TIAGO'YA GÜVENİYOR

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; Doncaster Rovers Teknik Direktörü Richie Wellens, 18 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili İngiliz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Richie Wellens, Watford'dan kiraladıkları futbolcunun, Milli Takım'dan döndükten sonra Doncaster'da yeni bir başlangıç yapacağına inandığını söyledi.

"AİLESİNİ 18 AY SONRA İLK KEZ GÖRDÜ"

Richie Wellens, Tiago'nun Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez ailesini görme şansı yakaladığını hatırlatarak "Ligde ilk golünü attı. Milli Takım'a gitti ve ailesini 18 ay sonra ilk kez görme fırsatı buldu. Geri döndüğünde kendine güveni daha sağlam olacak." dedi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Genç futbolcunun yaz döneminde koronavirüse yakalanması nedeniyle sezon başında kondisyon ve maç eksikliği bulunduğunu vurgulayan Wellens, 18 yaşındaki golcünün neler yapabileceğini yavaş yavaş göstermeye başladığını ifade etti.

"TIAGO ÇUKUR MANCHESTER CITY'YE KARŞI MÜKEMMEL OYNADI"

Doncaster'ın hocası Wellens, Tiago Çukur'u bu sezonki performansıyla ilgili şunları söyledi:

"Evimizde oynadığımız son iki lig maçı olan Moracambe ve MK Dons müsabakalarında oldukça iyiydi. Manchester City ile oynadığımız kupa maçında ise mükemmeldi. Plymouth'a karşı ilk 60 dakika boyunca başarılıydı. Bence çok fazla gelişme gösteriyor. Watford da ona çok fazla potansiyele sahip olduğunu düşündüklerini gösteren bir sözleşme verdi."

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tam adı "Tiago Süer Barbaros Çukur" olan 18 yaşındaki futbolcu 2002 yıllında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğdu. 1,96 metre boyundaki Tiago Çukur santrfor mevkiinde görev yapıyor. Türkiye ve Hollanda vatandaşlığı bulunan genç futbolcu 2 kez Türkiye U17 Milli Takımı'nda, 2 kez de Türkiye Ümit Milli Takımı'nda forma giydi.

Bonservisi Watford'da bulunan Tiago, İngiltere 1. Lig ekibi Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giyiyor. Genç golcü Feyenoord ve Alkmaar altyapılarında yetişti.

Bu sezon Doncaster formasıyla 11 resmi maça çıkan Tiago Çukur 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

Kazakistan karşısında ilk kez bir resmi maçta Ümit Milli Takım forması giyme onurunu yaşayan Tiago Çukur, İngiltere'deki ilk golünü de geçtiğimiz hafta oynanan MK Dons maçında atmış ve Doncaster'a 2-1'lik galibiyeti getirmişti.