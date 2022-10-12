Yeni Erling Haaland bulundu! 37 maçta tam 64 gol

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland futbol dünyasını şaşkına çevirmeye devam ediyor. Borussia Dortmund'ta üstün bir performans gösterip rotasını Ada'ya çeviren Erling Haaland, Ada futbolunuda kısa sürede beklenmedik başarılara imza attı.

KARİYERİ

Borussia Dortmund'ta 89 maçta 86 gol atıp 23'te asist yapıp çok üstün bir performans sergilemişti. Bu performansından sonrada Pep Guardiola'nın Mancheste City'sine katılan Erling Haaland, Premier Lig'de çıtığı 13 maçta 20 gol atarak yükselen performansını devam ettiriyor.

YENİ HAALAND: ALBERT BRAUT TJALAND

Erling Haaland'ın kuzeni Albert Braut Tjaland'da Norveçli yıldızın yolundan gidiyor. Futbola kuzeni gibi Bryne FK'da başlayan Albert Braut Tjaland, üstün bir performans gösterip Molde Fk'ya transfer olmuştu.

Molde'nin U-19 takımında forma giyen Norveçli genç yetenek 37 maçta 64 gol atarak büyük bir sükse yapmıştı.