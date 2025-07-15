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Spor

Yeni gelişmeyi duyurdular! Galatasaray'dan Osimhen kararı

Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen pazarlığı devam ediyor. Bugün çıkmaza giren transferle ilgili yeni haberi İtalyan basını duyurdu.

Haber Merkezi15 Temmuz 2025 Salı 20:54 - Güncelleme:
Yeni gelişmeyi duyurdular! Galatasaray'dan Osimhen kararı
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Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile görüşmelerine devam ediyor.

Kulüpler arasında uzun süredir devam eden müzakerelerde, son olarak İtalyan kulübü 75 milyon euroluk bonservis bedeli için teminat mektubu istemiş ve görüşmeler bu noktada tıkanmıştı.

Bonservis bedelinin taksitlendirmesi konusunda da anlaşmazlık çıkarken, Napoli'nin sonraki satıştan pay talep etmesi de bardağı taşıran son damla olmuş ve sarı kırmızılı idareciler masadan kalkmıştı.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Ancak Victor Osimhen transferinde görüşmelerin tamamıyla sona ermediği ve Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray 1 saat önce Napoli'ye bir bildirimde bulundu ve yarına kadar teminatlı ve taksitlendirmeli yeni bir teklif yapacağını duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Osimhen, sarı-kırmızılılarda çıktığı 41 maçta 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

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