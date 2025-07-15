Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile görüşmelerine devam ediyor.

Kulüpler arasında uzun süredir devam eden müzakerelerde, son olarak İtalyan kulübü 75 milyon euroluk bonservis bedeli için teminat mektubu istemiş ve görüşmeler bu noktada tıkanmıştı.

Bonservis bedelinin taksitlendirmesi konusunda da anlaşmazlık çıkarken, Napoli'nin sonraki satıştan pay talep etmesi de bardağı taşıran son damla olmuş ve sarı kırmızılı idareciler masadan kalkmıştı.

Ancak Victor Osimhen transferinde görüşmelerin tamamıyla sona ermediği ve Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray 1 saat önce Napoli'ye bir bildirimde bulundu ve yarına kadar teminatlı ve taksitlendirmeli yeni bir teklif yapacağını duyurdu.

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Osimhen, sarı-kırmızılılarda çıktığı 41 maçta 37 gol attı ve 8 asist yaptı.