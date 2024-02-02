Mauro Icardi'nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fulham ile Brezilyalı forvet Carlos Vinicius transferi için anlaşmaya vardı.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Haberde sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

VINICIUS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Brezilyalı golcü de ikna olduğu takdirde Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralık transferini tamamlayacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

28 yaşındaki Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.