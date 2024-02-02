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Spor

Yeni golcü için anlaşma sağlandı! Aslan'dan Carlos Vinicius operasyonu

Süper ligde 2.lik koltuğunda oturan Galatasaray hücum hattını 28 yaşındaki golcü Carlos Vınıcıus ile güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılı ekip, Fulham ile Brezilyalı forvet Carlos Vinicius transferi için anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

2 Şubat 2024 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Yeni golcü için anlaşma sağlandı! Aslan'dan Carlos Vinicius operasyonu
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Mauro Icardi'nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fulham ile Brezilyalı forvet Carlos Vinicius transferi için anlaşmaya vardı.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Haberde sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

VINICIUS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Brezilyalı golcü de ikna olduğu takdirde Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralık transferini tamamlayacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

28 yaşındaki Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.

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