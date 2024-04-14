Beşiktaş Yönetimi, maç sonunda Portekizli hoca ile yollarını ayırdı. Beşiktaş'ta yeni hoca gelene kadar takımı kimin çalıştıracağı da belli oldu. Bu sezon yine takımın başında kısa bir dönem yer alan Serdar Topraktepe, A Takım'ın sorumluluğunu üstlenecek.

YOL AYRIMI SONRASI TOPLANTI!

Santos'la yol ayrımının akabinde futboldan sorumlu olan Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, bir toplantı gerçekleştirdi.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Görüşmenin ardından yeni hoca için ilk isim belli oldu. Siyah-Beyazlı ekibi daha önce çalıştıran ve şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın'ın üzerinde ortak görüş bildirildi.

ANTALYASPOR'UN BAŞINDA

Antalya'yı çalıştıran tecrübeli hoca ile kısa sürede masaya oturulması planlanıyor.

KOVAC DA ÖNERİLDİ

Öte yandan yönetime jet hızıyla da bir öneri geldi. Beşiktaş'a ilk önerilen teknik direktör Niko Kovac oldu. Hırvatistan uyruklu Alman teknik adam, son olarak Wolfsburg'da görev yapmıştı. Kovac daha öncesinde Bayern Münih'i de çalıştırmıştı.