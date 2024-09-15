Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, evinde ağırladığı Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti. Orkun Kökçü'nün asistiyle takımına beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Kerem'in performansını değerlendirdi. Lage, Türk futbolcunun transferiyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim. Rafa, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum ve o da bu özelliklere sahip. Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti. Moralli geldi, milli takımda 3 gol attı, bugün de eşitliği sağladı, mutluyum."