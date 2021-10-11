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Spor

Yeni hocasını arayan Turgutluspor'da Koray Cinel sesleri

Turgutluspor Kazım Akgün ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisinin gündeminde eski futbolcu ve hocası Koray Cinel var.

DHA11 Ekim 2021 Pazartesi 11:49 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:49
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattına demir atan Turgutluspor, deplasmanda Somaspor derbisinden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kazanamasa da hanesine puan yazdırdı. Geriye düştüğü maçta puanı ilk kez forma giyen yeni transferlerden 27 yaşındaki gurbetçi Burak Osman Gençal'ın golüyle kurtaran kırmızı-siyahlılar, gelecek haftalar için umutlandı.

Oynadığı 7 maçta topladığı 2 puanla halen düşme hattında bulunan Turgutluspor'un geçen hafta Vanspor yenilgisi sonrası yolların ayrıldığı teknik direktör Kazım Akgün'ün yerine yeni bir teknik adam belirlemesi bekleniyor. Turgutlu'da takımın eski futbolcu ve teknik patronlarından Koray Cinel'in adı teknik direktörlük için geçiyor.

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