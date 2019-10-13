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Yeni ikili Gustavo-Jailson

Fener’in hocası Ersun Yanal’ın, sezon başından beri eksikler yüzünden stoper oynattığı Jailson’u ön liberoya çekme kararı aldığı öğrenildi. Sambacı, vatandaşı Gustavo ile yeni ikili olurken, savunmanın göbeğinde Zanka ve Serdar Aziz oynayacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlara, milli takımlardaki 11 oyuncu ile Victor Moses, Garry Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar katılmıyor. Moses ve Rodrgiues’in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü, Hasan Ali’nin ise özel tabanlık yaptırmak için bulunduğu ABD’de programı dahilinde çalıştığı kaydedildi. Sakatlıklar yüzünden ideal 11’ini bir türlü kuramayan Ersun Yanal’ın Serdar Aziz’in hazır duruma gelmesi sonrası stoper ve ön liberoda değişikliğe gideceği bildirildi. Savunmanın göbeğinde Zanka’nın yanında Serdar’a şans verecek olan Yanal’ın, orta alanda da Gustavo ile şu ana kadar stoper oynayan Jailson’u oynatacağı öğrenildi.

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