29 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Yeni maaşı netleşti! Kenan Yıldız, Juventus'a imzayı atıyor

Juventus'taki performansıyla büyük beğeni toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin yeni sözleşme imzalamak istediği Kenan Yıldız ile görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildi. İşte detaylar...

29 Aralık 2025 Pazartesi 11:57
Yeni maaşı netleşti! Kenan Yıldız, Juventus'a imzayı atıyor
Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız ile uzun süredir görüşmelerde bulunduğu yeni sözleşme konusunda önemli bir aşamaya geldi.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus yönetimi, daha önce sunduğu 4,5 milyon euro + bonus teklifini arttırarak maaşı 6 milyon euro seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor. Bu rakam, Kenan Yıldız'ı takımın en çok kazanan oyuncuları arasına taşıyacak.

Sözleşmenin ise 2030 yerine 2031'e kadar uzatılması planlanıyor. Ocak ayında Kenan Yıldız'ın menajerliğini de üstlenen babası ile yapılacak görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz ekipleri ve Real Madrid'in ilgisini bertaraf etmek için genç yıldızla kontrat uzatma sürecini hızlandırdı.

Luciano Spalletti yönetiminde performansını yukarı taşıyan Kenan Yıldız, son haftalarda Juventus'un hücumdaki en etkili ismi haline geldi. Ligde 7 maçta 3 gol ve 1 asist üreten 19 yaşındaki futbolcu, teknik lider rolünü üstlenmiş durumda.

