Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız ile uzun süredir görüşmelerde bulunduğu yeni sözleşme konusunda önemli bir aşamaya geldi.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus yönetimi, daha önce sunduğu 4,5 milyon euro + bonus teklifini arttırarak maaşı 6 milyon euro seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor. Bu rakam, Kenan Yıldız'ı takımın en çok kazanan oyuncuları arasına taşıyacak.

Sözleşmenin ise 2030 yerine 2031'e kadar uzatılması planlanıyor. Ocak ayında Kenan Yıldız'ın menajerliğini de üstlenen babası ile yapılacak görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz ekipleri ve Real Madrid'in ilgisini bertaraf etmek için genç yıldızla kontrat uzatma sürecini hızlandırdı.

Luciano Spalletti yönetiminde performansını yukarı taşıyan Kenan Yıldız, son haftalarda Juventus'un hücumdaki en etkili ismi haline geldi. Ligde 7 maçta 3 gol ve 1 asist üreten 19 yaşındaki futbolcu, teknik lider rolünü üstlenmiş durumda.