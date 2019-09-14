Yeni maestro Gustavo
FENERBAHÇE’DE sakatlıklar ve henüz form tutamayanlar nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor maçına tek değişiklikle çıkma kararı aldı.
- Star Spor
Yanal, büyük bir aksilik olmadığı takdirde deplasmanda pazartesi günü lider Alanyaspor ile oynayacakları zorlu mücadeleoe Emre’nin sakatlığı nedeniyle takımı yönetme görevini Marsilya’dan transfer edilen Luiz Gustavo’ya verecek. Gustavo hem takımı yönlendirecek, hem de rakip atakları kesecek. Rami’yi hazır olmadığı için oynatmayı düşünyen Yanal’ın 11’i ise şöyle: Altay - Ozan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar - Tolga, Gustavo, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Muriç. Sarı-Lacivertliler dün idmanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından taktik çift kale ile antrenman sona erdi. Fas Milli Takımı’ndan dönen Nabil Dirar ise yenilenme çalışması yaptı.
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