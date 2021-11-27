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Spor

Yeni Malatyaspor: 2 - Galatasaray: 5

Yeni Malatyaspor - Galatasaray rekabetinde 9. maç yarın oynanacak. Geride kalan 8 karşılaşmada Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 5-2 üstünlüğü bulunuyor.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:40
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Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez birbirine rakip olacak.

İki ekip arasında daha önce yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 9 gol atarken rakibine sadece 2 gol izni verdi.

MALATYA'DAKİ MAÇLAR

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya deplasmanındaki son 4 lig maçında 1 kez kazanabildi.

Malatya'da yapılan karşılaşmalarda ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom" ise deplasmanda 1 kez galip gelebildi.

Yeni Malatyaspor'un 6 golüne Galatasaray 5 golle karşılık verebildi.

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