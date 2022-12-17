İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2022 Cumartesi / 24 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor 3 puanı tek golle aldı
Spor

Yeni Malatyaspor 3 puanı tek golle aldı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor 3 puanı tek golle aldı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Tarık Güldal, Murat Temel, Mehmet Akıncık

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Philip Gameli Awuku, Burak Kavlak, Barış Başdaş, Ogün Özçiçek, Godfred Donsah, Cengizhan Akgün (Dk. 87 Yakup Alkan), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Aly Malle (Dk. 90+4 Alperen Arslan), Haqi Osman (Dk. 76 Taha Gür)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Haşim Arda Sarman, Erhan Kartal (Dk. 76 Ali Babaei), Mikail Okyar, Olawoyin, Aykut Çeviker (Dk.46 Eze), Jurgen Bardhi (Dk. 84 Abdullah Aydın), Rashad Muhammed (Dk. 58 Bekir Karadeniz), Melih İnan (Dk. 46 Bekim Balaj)

GOL: Dk.1 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 63 Ogün Özçiçek , Dk. 87 Cengiz Akgün, Dk. 90+5 Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor),

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+3 Philip Gameli Awuku (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+3 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.