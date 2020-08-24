İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2020 Pazartesi / 5 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3564
  • EURO
    8,6919
  • ALTIN
    459.768
  • BIST100
    1114.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor 4-5 transfer daha yapacak
Spor

Yeni Malatyaspor 4-5 transfer daha yapacak

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, şu ana kadar 5 oyuncu transfer ettiklerini hatırlatarak, kadrolarına en az 4-5 futbolcu daha katacaklarını açıkladı.

IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:17
ABONE OL

Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Adil Gevrek, "Şu ana kadar 5 oyuncu aldık, en az 4 ya da 5 transfer daha yapacağız" dedi.

Yeni Malatyaspor’un kamp yaptığı Bolu’da kulüp televizyonuna konuşan Başkan Adil Gevrek, bu sezon elde edecekleri başarıyla geçen sezonu unutturacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor olarak transferde doğru adımlar atma çabasında bulunduklarını kaydeden Gevrek, "Geçen sezon bilindiği gibi bize yakışmayan bir yarım sezon yaşadık. Bu başarısız yarı sezon bize çok şey öğretti. Belki de bizim için bir kazanım oldu bu süreç. Artık daha bilinçli ve daha tecrübeliyiz. Bu anlamda transferde aldığımız ve görüştüğümüz isimler var. Aldığımız 5 oyuncuya da güveniyorum. Tabii bunların yanına en az 4 yada 5 oyuncu daha koymamız lazım. Belki de giden oyuncumuz olursa onların yerine de transfer yapacağız. Hamza hocamızla oturup konuştuk. Transfer yapılması gereken mevkiler ve diğer konularla ilgili rapor aldık. Hedefimiz Yeni Malatyaspor’u tekrar eski haline getirmek. Bolu’da takımımız güç depolarken, bizler de yönetim olarak transfere yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah yeni sezon bizim adımıza başarılı bir sezon olacak" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.