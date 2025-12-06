İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Yeni Malatyaspor 7 oyuncuyla sahaya çıktı, maç tatil edildi

Yeni Malatyaspor-Isparta 32 Spor karşılaşması, Malatya ekibinin sahaya 7 oyuncuyla çıkması nedeniyle maçın hakemi Ahmet Resuloğlu tarafından tatil edildi.

6 Aralık 2025 Cumartesi 15:22
Yeni Malatyaspor 7 oyuncuyla sahaya çıktı, maç tatil edildi
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk edeceği Isparta 32 Spor müsabakasına, TFF'nin bahis soruşması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle 7 oyuncu ile çıktı.

Maçın hakemi Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile saha içinde bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra maçın başlama saatini bekleyen Resuloğlu, Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Sinan Alkış'ın sahaya 11 oyuncuyla çıkamayacaklarını bildirmesi üzerine maçı tatil ederek soyunma odasına gitti.

