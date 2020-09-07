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Spor

Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile görüşüyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

IHA07 Eylül 2020 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 09:11
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor.

Son olarak Sparta Prag’dan forvet Benjamin Tetteh’e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’dan Manuel da Costa’yı ve Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük’ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, taraftarını memnun edecek isimlerle anlaşmaya devam ediyor.

Trabzonspor’un 34 yaşındaki stoperi Costa ile anlaşma sağlayan Yeni Malatyaspor tecrübeli futbolcuyla her an sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Portekiz asıllı Fas milli takım oyuncusu Manuel da Costa Türkiye’de Başakşehir forması da giydi.

Yeni Malatyaspor’un transferinde son aşamaya geldiği bir diğer isim ise Galatasaraylı Adem Büyük, yeni sezon öncesi kulübüyle yollarını ayıracağı öğrenilen Adem’in eski takımı Yeni Malatyaspor’a gelmek için her konuda anlaştığı ifade ediliyor.

Geçen sezon Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren ve 12 gole imza atan Adem’in kadroya katmak için yoğun çaba harcayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in takım kaptanlığı içinde Adem Büyük’ü düşündüğü öğrenildi.

Malatya ekibinde bu transferlerin durumunun 1 ya da 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

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