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Spor

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ü elden kaçırdı

Yeni Malatyaspor'un görüştüğü eski futbolcusu Adem Büyük, Manisa FK ile anlaştı.

IHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
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Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da sezon öncesi hazırlıklar eksik kadroya rağmen devam ediyor.

Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı takımda, ağırlık olarak alt yapıda yetişen futbolcular bulunuyor. Mustafa Eskihellaç'ın da Gaziantep FK'ya transferi ile birlikte rotayı sözleşmesi sona eren futbolculara çeviren Yeni Malatyaspor'un görüştüğü isimlerden biri olan Adem Büyük de Manisa FK ile anlaştı.

Yüklü borcu bulunan ve yeni transfer yapamayan kulüpte nasıl bir yol haritası çizileceği yönünde ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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