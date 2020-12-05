05 Aralık 2020 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 16:23

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Cheabake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba

YENİ MALATYASPOR: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 (CANLI ANLATIM)



- Karşılaşma başladı...

5. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in soldan yaptığı ortada, Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.

19. dakikada Başakşehir'den Giuliano'nun Yeni Malatyaspor ceza sahası sol çaprazından çektiği şut savunmadan geri döndü.