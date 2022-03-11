Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek trafik kazası geçirdi

DHA 11 Mart 2022 Cuma 20:57 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 20:57

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Adil Gevrek hafif yaralanırken, oğlu Yusuf Gevrek kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.45'te Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey istikameti, Başakşehir katılımını 2 kilometre geçtikten sonra meydana geldi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in kullandığı 34 GLH 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Adil Gevrek boynundan hafif yaralanırken, oğlu Yusuf Gevrek ise kazayı yara alamdan atlattı. Bildirilmesi üzerine olay yerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Şakir Koç Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Adil Gevrek, ilk müdahalesinin ardından Atakent'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu hasar alan otomobil otoparka çekildi.

Bu arada, Adil Gevrek hakkında, 'aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' kuralını ihlal ettiği yönünde tutanak tutuldu.(DHA)