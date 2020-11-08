Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u puansız yolladı

08 Kasım 2020 Pazar 17:32 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 17:32

Süper Lig'in 8'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

2'nci dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazdan Karim Hafez ortasını yaptı. Savunma topu uzaklaştırdı.

5'inci dakikada kale ağzından Muris Mesanovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

7'nci dakikada Lukoki'nin açtığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi: 1-0.

13'üncü dakikada Leismann, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.

17'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın çektiği şutta top ağlara gitti: 2-0.

18'inci dakikada Adem Büyük, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, topu kaleci Costel Pantilimon kurtardı.

21'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

36'ncı dakikada Marvin Bakalorz rakip yarı alanın ortalarında şutunu çekti, top dışarı çıktı.

45'inci dakikada Mesanovic tarafından çekilen şutta topu kaleci Abdulsamed kurtardı.

52'nci dakikada Ismail Aissati, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.

68'inci dakikada sol çaprazdan kaleyi gören Hades, şunutu çekti top auta çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Acquah, Cueva (Dk.37 Youssuf), Lukoki (Dk.65 Topalli), Hadebe, Tetteh, Semih, Hafes, Zeki (Dk.36 Murat), Kubilay (Dk.85 Ahmed), Adem (Dk.65 Olcay)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Fane- Oliveira, Subotic, Dirk, Rodallega, Mesanoviç (Dk.74 Mattheiu), Recep (Dk.65 Özer), Oğuz (Dk.58 Radoslaw), Leismann, Nicolas, İsmail (Dk.74 Varela)

GOLLER: Dk.7 Kubilay, Dk.17 Acquah (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Lukoki (Yeni Malatyaspor) Leismann, Radoslaw (Denizlispor)

HAMZA HAMZAOĞLU: BUGÜN HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sahalarında Denizlispor’u 2-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor karşılaşmasının kendileri için önemli bir müsabaka olduğunu dile getirerek, "Geçen hafta kaybettik, önümüzdeki hafta bay olacağız, sonra milli maç arası var. Uzunca bir süre maç yapamayacağız. Bundan dolayı bugünkü galibiyet ve puanlar bizim için çok önemliydi. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Denizlispor karşısında iyi mücadele ettiklerini de ifade eden başarılı teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet oyun belki çok çok iyi değildi, ama zaman zaman güzel şeyler ortaya koyduk. Fakat bugün kazanmak için ortaya konulan mücadele benim için çok daha değerliydi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor’u da tebrik ediyorum, iyi bir takım kurmuşlar, iyi oynadılar. Ama biz iyi konsantre olarak onlara fırsat vermedik. Söyleyecek fazla da bir şey yok, kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.

PROSİNECKİ: "POZİSYONLARA GİRDİK AMA ATAMADIK"

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Yeni Malatyaspor karşısında kendi futbollarını gösterdiklerini ifade ederek "Pozisyonlara girdik ama atamadık" dedi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Yeni Malatyaspor’u tebrik ederek, "Önemli bir maç kazandıklarını söyleyebiliriz. İyi mücadele verdiler. Akabinde aslında bizim istediğimiz gibi başladığımız bir maçtı. Kendi futbolumuzu gösterdiğimiz bir karşılaşmaydı. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Pozisyonları değerlendiremeyince sonrasında çok net bariz iki tane bireysel hata yaptık ve onlardan ceza yedik" ifadelerini kullandı.

Skorun 2-0’a gelmesinin ardından maçın istedikleri yöne giderken ters yöne döndüğünü kaydeden Prosinecki, "Bazen futbolda istediğiniz gibi olmayabilir. Böyle bir gün yaşadık. Aslında isteyen taraftık. Oyunu domine etmeye çalışan taraftık. İkinci yarıya baktığımızda rakip artık kapandı. Sonrasında böyle bir maçı geri almakta daha da çok zor oluyor" şeklinde konuştu.

Önlerinde milli maç arası olduğunu da anımsatan Prosinecki, şunları söyledi:

"İki haftalık bir süreç. Kendi yaptığımız bireysel hataların cezasını bu maçta çektik. Bu arada da 14 günlük bir çalışma sürecimiz var. Gereken bütün ne geliştirilmesi gerekiyorsa onları tamamlamamız gerekiyor. Ama ben kendi futbolcularıma hiçbir şey söyleyemem bu maçla alakalı çünkü gerçekten çok mücadele verdiler ve istediler. Bu mücadeleden dolayı da kendi futbolcularımı tebrik ediyorum. Her zaman her topta olmaya çalışan bir Denizli vardı. Futbolda maalesef bazen böyle şeyler oluyor."