Yeni Malatyaspor, Etimesgut Belediyespor'u kupadan eledi

IHA 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:39

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Etimesgut Belediyespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Malatya temsilcisi, ismini bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada sol kanattan Jetmir Topalli’nin ortasında ceza sahası içerisinde Umut Bulut iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada Yeni Malatyaspo’da sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın ara pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bulut, topu ağlara gönderdi. 1-0

57. dakikada sol taraftan Ahmed Ildız’ın kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topu Chebake’nin şutu az farkla auta çıktı.

90. dakikada Yeni Malatyaspor’da Youssuf’un kafayla gönderdiği topla hareketlenen Benjamin Tetteh, durumu 2-0’a getiren golü kaydetti: 2-0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Bahtiyar Birinci xx, Cemil Tunç xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Erkan xx(Bülent dk. 85), Murat xx, Mustafa xx, Jetmir xx (Doğukan dk. 87 ?), Wallace xx, Ahmed xx (Ndayishimiye dk. 67 x), Zuqui xx, Fofana xx (Adem dk. 67 x), Umut xx (Tetteh dk. 67 xx),

Yedekler: Berk Yıldız, Hadebe, Herrera, Karim Hafez, , Burak Efe,

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Etimesgut Belediyespor: Özkan x, Hüseyin x, Eyüpcan x, Çağlayan x, Mikail x (Yusuf dk. 71 x), İbrahim x (Ahmet dk. 71 x), Şahin x, Alim x, Batuhan x, Halil x, Görkem x (Recep dk. 71 ?),

Yedekler: Berkay Ceylan, Emre Gündoğdu, Kaan Yılmaz, Burçak Özkanca, Umutcan Yenisoy, Furkan Taş, Furkan Yılgın

Teknik Sorumlu: Taşkın Güngör

Goller: Umut (dk. 53), Tetteh (dk. 90) (Y.Malatyaspor)

Sarı kartlar: Görkem, Halil (Etimesgut)